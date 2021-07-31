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На въезд в Абхазию «мертвая» пробка. Чтобы попасть в «Страну души» водители стоят по три часа. Об этом сообщают очевидцы.

- На автомобильной составляющей КПП «Адлер» стоят десятки машин, в пробке приходится проводить по несколько часов, - рассказывают автотуристы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что летом через Краснодарский край транзитом к морю на автомобилях едут тысячи туристов из других регионов России. То, что творится на трассах - страшно представить. Отдыхающие, которые решили рвануть на Черноморское побережье на машине, становятся заложниками бесконечных заторов - это 280 км сплошной пробки.