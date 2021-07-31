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Общество31 июля 2021 20:51

Новороссийск стал городом-полумиллионником

В городе-герое увеличилась численность населения
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: ngnovoros.ru

Фото: ngnovoros.ru

По последним данным, население Новосроссийска увеличилось до 500 тысяч человек. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр города-героя Игорь Дяченко.

- Официально в Новороссийске зарегистрировано 477 000 жителей. А 39 тысяч человек имеют временную регистрацию, - пишет «Наша газета».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что население Кубани перевалит за 6 млн к 2035-му году. Эксперты полагают, что статистические оценки могут быть не точны. Прирост будет возможен благодаря положительному сальдо миграции, росту рождаемости и снижению уровня смертности.

Высокий уровень миграции объясняется не только хорошими климатогеографическими характеристиками, но и высокой инфраструктурной привлекательностью Краснодара и других городов края.