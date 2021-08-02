Сочи в августе примет около 900 тысяч туристов

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С 1 августа в отели и гостиницы Сочи нужно приезжать с медицинскими документами. Теперь заселяют только с прививочным сертификатом, справкой о перенесенном заболевании или медотводом. Вакцинироваться можно и на курорте.

- Многие санатории и отели готовы организовать трансфер в ближайший пункт вакцинации или делать прививки на своей территории – 11 здравниц подали соответствующие документы в минздрав края. Первый подобный пункт вакцинации накануне открылся в «Жемчужине», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Мэр города-курорта Алексей Копайгородский добавил, что в августе Сочи примет около 900 тысяч туристов. С 1 января город уже принял 4 млн 130 тысяч гостей. Прививочная кампания продолжается, все с пониманием относятся к принятым мерам.