Мэр Новороссийска пообещал не допустить строительство высоток в парке Фрунзе

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Мэр Новороссийска Игорь Дяченко пообещал не допустить строительство высоток в парке Фрунзе. Речь идет о земельном участке, где раньше находился ресторан «Рыцарский зал». Об этом глава города-курорта сообщил на пресс-конференции.

- В парке Фрунзе домов не будет, - цитирует градоначальника «Наша газета».

По его словам, муниципалитет планирует выкупить участок ее у владельца, чтобы присоединить к зеленой зоне.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Новороссийске кто-то пытается начать застройку парка Фрунзе. Неподалеку от снесенного ресторана уже огородили участок и завозят туда стройматериалы.

По данным публичной кадастровой карты города участок, где начали строить, площадью 266 квадратов, стоит почти 4,3 млн рублей. Поставили его на учет в 2016 году. Статус - «объекты предпринимательской деятельности».