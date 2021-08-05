Во время непогоды в Лабинском районе градобойными установками выпустили более 400 снарядов

Специальные группы организовали подворовый обход после града

4 августа на Лабинский район обрушился сильный град. По предварительным данным, населенным пунктам стихия не нанесла ущерб. Но последствия могли быть печальными, если бы не градобойная служба.

- По оперативной информации, в Лабинском районе во время непогоды градобойными установками выпустили более 400 снарядов. Ущерба не зафиксировано, но на месте работают специальные рабочие группы, которые осматривают населенные пункты более детально, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник.

Известно, что град в Лабинском районе прошел некрупный – до 8 мм. По данным синоптиков, стихия еще может разбушеваться с 8 по 10 августа, осадки в этот период ожидаются на территории всего края.