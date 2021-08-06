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Происшествия6 августа 2021 19:42

Сотрудника администрации Геленджика жестоко избили за то, что он заступился за девушку

Сейчас он проходит лечение в больнице
Мария БРУНОВА
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сотрудника администрации Геленджика жестоко избили за то, что он заступился за девушку. Сейчас он проходит лечение в больнице. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Это случилось вечером во дворе дома, где живет водитель администрации Александр Сорока. Он услышал крики и побежал спасать девушку. Но хулиганы напали на него с кулаками: ударили в спину, повалили на землю и стали бить ногами. Мужчина получил серьезные травмы.

- В наше время есть настоящие мужчины! – прокомментировали в мэрии. - И на работе Александр Петрович – порядочный человек.

Хулиганов ищут правоохранители.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани двое подростков жестоко избили и ограбили 93-летнюю труженицу тыла. Нападение было организовано заранее, у старушки отняли более двухсот тысяч рублей.