В Лабинске утонул 31-летний мужчина

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7 августа на левом берегу реки Лаба купался 31-летний мужчина. В какой-то момент он пропал из виду. Очевидцы сообщили о случившемся спасателям.

- В районе моста соединяющего город Лабинск и село Вольное незамедлительно были организованы поисковые работы, но до тёмного времени суток результата не принесли. Мужчину нашли погибшим утром 8 августа, - сообщили в отделе ГО и ЧС города Лабинска.

Спасатели напомнили, что нельзя купаться в запрещенных местах, также не рекомендовали заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре почти месяц ищут двух утонувших подростков. Спасатели продолжают патрулировать водоемы и прибрежные зоны города.