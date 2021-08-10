На Кубани после наводнения чиновники устроили в лесу огромную свалку

Фото: Ева Мур.

В Краснодарском крае после июльского наводнения чиновники устроили в лесу огромную свалку. Причем обнаружили ее сотрудники прокуратуры, которые стали проверять, как в населенных пунктах ликвидировали последствия стихии. В Тхамахе, горном селе в Северском районе, повезло тем, кто живет на возвышенности. Все дома, что были рядом с рекой, кажущейся безобидным ручьем, затопило по самую крышу.

Как выяснилось, около села Тхамаха Северского района образовалась гора мусора.

- Тем самым были нарушены требования природоохранного законодательства, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Надзорное ведомство уже внесло представление главе поселения — его обязали утилизировать все отходы около села.