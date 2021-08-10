Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубань за два дня направит в медучреждения Северной Осетии 24 тонны кислорода. Регион поставляет его еще в девять регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, каждые семь дней больницы Северной Осетии получают 85 тонн медицинского кислорода.

Это продукция четырех кубанских предприятий, которые выпускают 188 тонн в сутки.

- Этого объема хватает, чтобы закрыть потребность медучреждений края, среди которых 26 ковидных госпиталей, - подчеркнул глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что щенок задышал в кислородной маске: спасатели реанимировали собаку, вынесенную из горящей квартиры. Он потерял сознание в дыму пожара на Кубани.