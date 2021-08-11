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Суд не изменил решение о сносе самостроев в Сочи, где расстреляли двух приставов. Заседание состоялось в Краснодаре в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции. Об этом сообщили в суде.

Напомним, что фавелы, из-за которых расстреляли двоих приставов в Адлере, уже сносили 33 года назад. Но на этом месте снова выросли бараки и их снова "приговорили".

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 9 июня, в Адлере 61-летний Вартан Кочьян расстрелял двоих приставов, пришедших сносить принадлежащие ему бараки на улице Просвещения. После произошедшего убийца даже попытался объясниться, сказав, что живет в этом месте десятки лет. У многих его отповедь даже вызвала сочувствие.

Но, оказывается, эти сочинские фавелы равняют с землей не в первый раз. И как грибы после дождя, они вырастают здесь снова.