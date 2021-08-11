Фото: krd.ru

Один человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Краснодаре. Ужасная трагедия произошла минувшей ночью в краевом центре.

На улице Орджоникидзе вспыхнула многоэтажка. По предварительной версии, причиной пожара стал взрыв газа.

- Еще два человека направлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы, – написал Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

Отметим, что сейчас на месте трагедии введен локальный режим ЧС. Здесь работает оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва глаза и комиссия. Оценивается ущерб, нанесенный жителям, и состояние дома.

Всего в многоэтажке проживали 53 человек, включая 10 детей. Их доставили в гостиницу «Москва». Там расположился пункт временного размещения.