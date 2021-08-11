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Общество11 августа 2021 15:58

Мэрия Новороссийска: городские пляжи не пострадали от разлива нефти

Ликвидации последствий ЧП мешает волнение моря
София ФОМЕНКО
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Фото: администрация Новороссийска

Фото: администрация Новороссийска

7 августа в акватории под Новороссийском разлилась нефть. Первоначально было известно о выпуске 200 квадратных метров. Позже эта цифра выросла до 80 квадратных километров.

Началось расследование причин, а также ликвидация последствий. 11 августа администрация Новороссийска заявила, что городские пляжи не пострадали от разлива и работают в штатном режиме. Но вот говорить о полной ликвидации еще рано.

- Ликвидации последствий ЧП мешает волнение моря. Нефтяное пятно может увеличиться и распространиться на большую площадь, - сообщил начальник отдела мониторинга и прогнозирования Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.