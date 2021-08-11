Генпрокуратура начала проверку после разлива нефти под Новороссийском

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Напомним, мощный выброс нефти в акваторию Черного моря случился 7 августа. По предварительным данным, главная причина ЧП – внутренняя поломка, а также халатность сотрудников морского порта.

11 августа стало известно, что разлив нефти составил 80 квадратных километров, что в 400 (!) тысяч раз больше первоначальных цифр. Новость получила общественный резонанс. Возбудили уголовное дело.К нему подключилась и Генеральная прокуратура. Сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры, а также специалисты территориального подразделения Росприроднадзора начали обследовать береговую линию Черного моря, чтобы оценить масштабы разлива.

- При установлении ущерба морской среде, водным биологическим ресурсам, почве, особо охраняемой природной территории государственного природного заповедника «Утриш» примут меры к его минимизации и взысканию с виновного лица, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе федерального ведомства.

Также Новороссийская транспортная прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности эксплуатации водного транспорта.