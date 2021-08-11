Снимки из космоса не считают доказательством большого объема разлива нефти под Новороссийском

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Снимки из космоса не могут считаться доказательством большого объема разлива нефти под Новороссийском. Такое заявление сделала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

- На космоснимке нефтепродукты это или какие-то еще проявления, я этими данными, к сожалению, не могу оперировать, потому что они для меня не являются доказательной базой, - сказала глава ведомства.

Напомним, мощный выброс нефти в акваторию Черного моря случился 7 августа. По предварительным данным, главная причина ЧП – внутренняя поломка, а также халатность сотрудников морского порта.

11 августа стало известно, что разлив нефти составил 80 квадратных километров, что в 400 (!) тысяч раз больше первоначальных цифр. Новость получила общественный резонанс. Возбудили уголовное дело. К нему подключилась и Генеральная прокуратура.

В анапском дельфинарии нашли масляные пятна после розлива нефти под Новороссийском. Едва удалось не допустить проникновение пленки в вольеры с животными.