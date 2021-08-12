В Крымском районе из-за угрозы наводнения развернули пункты эвакуации

Фото: газета "Электрон"

В Крымском районе заработали пункты эвакуации населения. Пока еще они не востребованы жителями. Но уровень воды в реках вызывает явную тревогу. Днем, 12 августа, глава района Сергей Лесь обратился к горожанам с рекомендациями подготовиться к эвакуации загодя.

- Таких ливней не было 10 лет, - сказал он. - Нужно следить за своими детьми и пожилыми родственниками. Не оставляйте их без присмотра. Возможно, потребуется эвакуация.

Сейчас пункты в районе развернуты по 11 адресам:

г. Крымск ООО «Кооператор» г.Крымск, ул. Демьяна Бедного, 12. Вместимость - 76 человек. Спортивно-оздоровительный комплекс «Гигант» г. Крымск, ул. Коммунистическая, 248. На 75 человек. МКЦ "Русь", г. Крымск, ул. К.Либкнехта,38 СКЦ г. Крымск, ул. Ленина, 231 СОШ № 6 г. Крымск, ул. Темченко, 18 Адагумское сельское поселение № 61 х. Адагум, ул. Мира, 8а. На 140 человек. № 32 х. Адагум, ул. Пушкина, 5. На 70 человек. № 61 х. Адагум, ул. Мира, 8 а Варениковское сельское поселение ДК Варениковского сельского поселения ст. Варениковская, ул. Советская, 41. На 1000 человек. СОШ № 56 ст. Варениковская, ул. Советская, 42, на 1200 человек. ДК, станица Варениковская, ул. Советская, 41 СОШ № 59 х. Школьный, ул.Магистральная, 38 СОШ № 28 с. Фадеево, ул. Школьная, 2 «а» Кеслеровское сельское поселение СОШ № 62 х. Павловский, ул. Красная, 13. На 500 человек. Кеслеровское СКЦ х. Павловский, ул. Новая, 2 Киевское сельское поселение СОШ № 12 с. Киевское, ул. Горького 115-б. На 920 человек. СОШ № 31 с. Экономическое, ул. Почтовая, 12, на 620 человек. СКЦ Киевского с/п с. Киевское, ул. Горького, 116 Мерчанское сельское поселение СОШ № 4 с. Мерчанское, ул. Ленина, 99, на 450 человек. Молдаванское сельское поселение СОШ № 16 с. Молдаванское, ул. Тельмана, 32, на 246 человек. СОШ № 45 п. Саук – Дере, ул. 60 лет образования СССР, 12. На 200 человек. Нижнебаканское сельское поселение СОШ № 11 ст. Нижнебаканская, ул. Октябрьская, 5. На 2000 человек. ИП Шило Кафе «Тополек» ст. Нижнебаканская, Ленина, 41/1 Пригородное сельское поселение СОШ № 44 х. Новоукраинский, ул. Комарова, 5, на 100 человек. Сельский клуб, х. Армянский, ул. Горького, 2, на 150 человек. СКЦ х. Новоукраинский, ул. Кирова, 1Б Троицкое сельское поселение: СКЦ ст.Троицкая, ул. Советская, 60. На 760 человек. СКЦ х. Могукорово, ул. Таманская, 58 СКЦ х. Кувичинский, ул. Зеленая, 59 Южное сельское поселение: ООШ № 22 х. Новотроицкий, ул. Шоссейная, 61. На 150 человек. ООШ № 23 х. Красный, ул. Школьная, 3. На 150 человек. ООШ № 66 х. Евсеевский, ул. Школьная, 11. На 150 человек.