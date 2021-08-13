Пляжи Сочи закрыли из-за штормового предупреждения

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Пляжи Сочи закрыты для купания из-за штормового предупреждения. Оно будет действовать на курорте до утра 15 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрия города.

- Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Отмечается, что на пляжах курорта появились таблички, которые сообщают посетителям о запрете купания. На берегу дежурят мобильные группы спасателей.

Штормовое предупреждение в Сочи будет действовать до утра 15 августа.