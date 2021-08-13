Смертельное ДТП произошло на Михайловском перевале: погиб мужчина и 11-летний ребенок

Фото: пресс-служба краевого ГИБДД

На трассе М-4 «Дон» около 8 утра в пятницу, 13 августа, произошло столкновение большегруза и легкового автомобиля. Об этом сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-служба регионального ГИБДД.

По предварительным данным, причиной ДТП стала непогода. Водитель за рулем Nissan превысил скорость и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу. На ней в это время двигался большегруз «МАН».

В результате столкновения водитель легковушки и 11-летний ребенок погибли на месте. Пятилетняя девочка и ее мама находятся на обследовании в ЦРБ.

- На месте аварии работают два экипажа ДПС, пять сотрудников, экстренные службы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГИБДД.

Движение на участке регулируется.

Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что нужно быть осторожными на дорогах. В регионе, напомним, действует штормовое предупреждение, обильные дожди затрудняют движение и могут стать причиной аварий.