Очередная авария из-за непогоды произошла на дороге в Краснодарском крае

Фото: пресс-служба краевого ГИБДД

Около 8 утра 13 августа на трассе «М4 Дон» в Краснодарском крае произошло столкновение. По информации краевого ГИБДД, 44-летний водитель «Фольсваген Поло» выехал на встречную полосу, не справившись с управлением из-за мокрой дороги. Навстречу двигался «Хендай Солярис».

В результате легковушки столкнулись. К счастью, обошлось без жертв, лишь легкими травмами отделались 20-летний водитель и 21-летняя пассажирка.

- На место аварии после оперативно выехали две группы ДПС, четыре сотрудника ГИБДД, экстренные службы, - сообщает краевое ГИБДД. Движение на участке аварии регулируется.

Госавтоинспекция призывает водителей быть бдительными на дорогах: не превышать скорость и соблюдать ПДД. Аварийные риски повышает непогода.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о смертельном ДТП на Михайловском перевале. В результате столкновения погибло 2 пассажира, один из них – 11-летний ребенок.