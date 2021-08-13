Фото: пресс-служба администрации региона

На развитие агропромышленного комплекса Кубани за пять лет потратили 22 миллиарда рублей. Из них – более почти половина средств направлены на растениеводство. В 2021 году собраны рекордные урожаи: 12,4 миллиона тонн зерновых колосовых и зернобобовых, озимого ячменя получено 1,3 миллиона тонн.

– В планах – произвести 1,8 миллиона тонн сахара, - сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев. Глава региона подчеркнул, что продолжается уборка пропашно-технических культур: собрано 350 тысяч тонн сахарной свеклы.

Сырье, по словам главы края, поступает на восемь заводов для переработки, всего будет задействовано 14 предприятий.

- Парк сельхозтехники также совершенствуется,- подчеркивают в администрации региона. - За 4 года куплено не менее 3 тысяч машин на сумму 13 миллиарда рублей.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, основа продовольственной безопасности – развитие семеноводства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что почти на 26 миллиардов увеличены расходы бюджета Краснодарского края. Большая часть отведена социальной сфере.