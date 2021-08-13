На Кубани из четырех детских лагерей эвакуировали более 900 ребят

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На Кубани из четырех детских лагерей эвакуировали более 900 детей. Для них организовано питание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Анапе. Здесь залповые ливни разрушили дамбу и дорогу, которая соединила курорт с аэропортом.

Кстати, стихия не обошла стороной лагеря. Так в станице Голубицкой, что в Темрюкском районе, эвакуировали 330 детей из оздоровительного центра.

Еще более 602 ребенка были выведены из лагерей в Анапе и Витязево. Вместе с воспитателями детей отвезли в пункты временного размещения. Они обеспечены питанием.

Сейчас циклон уходит в северо-западную часть края, под ударом стихии окажутся Ейский, Приморско-Ахтарский, Славянский и Темрюкский районы.