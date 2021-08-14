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В Анапе дорогу в аэропорт планируют восстановить до конца суток. Пока туристов возят к самолетам автобусами. Об этом сообщили в оперштабе региона.

- С 6:00 14 августа, после того как уровень воды снизился, в пределах транспортной развязки организовали строительство временной объездной дороги. На объекте задействовано 19 единиц техники и 26 рабочих, 5 инженерно-технических работников, - отметили в штабе.

1344 дома ушли под воду из-за непогоды в Краснодарском крае. Природная стихия бушует на Кубани с самого утра 13 августа.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Анапе. Здесь залповые ливни разрушили дамбу и дорогу, которая соединила курорт с аэропортом.