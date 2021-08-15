В Краснодарском крае остаются подтопленными больше пятисот домов

Фото: Андрей Маковозов

Беспрецедентные ливни буквально парализовали привычную жизнь сразу нескольких населенных пунктов в Краснодарском крае. Несколько из них - курортные.

- В настоящее время остается подтоплено 542 частных домовладения, 1520 придомовых территории. Оказывается адресная помощь населению. Проводится откачка воды. Освобождено от воды 1046 домовладения и 998 придомовых территорий, - сообщили "КП" - Кубань" в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Циклон, который принес столько бед, сместился к Азовскому морю. Но штормовое предупреждение и опасность новых ливней пока существует над всеми пострадавшими районами до 16 августа.

К слову, на помощь подтопленцам приглашают придти добровольцев. Необходимо собирать и вывозить мусор, обеспечивать работу пунктов временного размещения пострадавших. Всех добровольцев просят приезжать со своей резиновой обувью и дождевиками.