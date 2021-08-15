Гидрометцентр: сколько еще «проживет» мезоциклон в Краснодарском крае

Циклон начал ослабевать

Беспрецедентные ливни на Кубани прекратятся ко вторнику, 17 августа. Завтра мезоциклон ослабеет и лишь изредка будет напоминать о себе кратковременными дождями.

- В крае установится переменная облачность. Штормовое предупреждение по непогоде продлевается до конца суток, 16 августа. При этом температура воздуха будет довольно высокой, как это и должно быть в середине августа, до +30 градусов, - сообщают синоптики.

Из-за проливных дождей на курортах сильно остыли Черное и Азовское моря. Самая холодная вода сейчас в Анапе +24 градуса. В Ейске +23.

Но бороться с последствиями циклона нужно уже сейчас. В этом году бархатный сезон будет короче на две недели. Он продлится до 1 октября.