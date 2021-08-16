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Общество16 августа 2021 10:31

Ливни с грозой продолжатся на Кубани 16 августа

Побережье вновь накроют обильные дожди, в Краснодаре ожидается переменная облачность без осадков
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Иван Макеев

Фото: Иван Макеев

Непогода сохранится на Кубани 16 августа. По данным метеорологов, Черноморское побережье вновь захлестнут дожди и порывистый ветер: Анапу ожидает ливень и температура +26 градусов. Немного небо поплачет в Сочи. В Новороссийске, Геленджике и Туапсе попеременно с дождями будет облачно, с прояснениями.

- В Краснодаре осадки не ожидаются, - сообщают метеорологи. В городе прогнозируется переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов тепла.

В крае действует штормовое предупреждение в связи с непогодой – обильными дождями. Так, в ночь на 16 августа Новороссийск накрыло наводнение. В районах развернуты пункты помощи пострадавшим, ведутся восстановительные работы.

Утро в Новороссийске после наводнения
Видео: @nvrsk_new_bot