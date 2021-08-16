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Общество16 августа 2021 10:51

Статус гостиниц ниже 3 звезд хотят запретить в Сочи

В последнее время отельеры подают заявки на возведение отелей невысокого класса
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Виктор Гусейнов

Фото: Виктор Гусейнов

Архитекторы Сочи хотят запретить предпринимателям в туризме возводить отели ниже 3 звезд. Причину связывают с нежеланием отельеров владеть гостиницами высокого класса.

По словам президента Союза архитекторов Сочи Натальи Захаровой есть две позиции: необходимо запретить возведение отелей ниже 3 звезд. Другой выход – возводить «элитные» отели близ моря, гостиницы иного уровня строить «в глубинных территориях».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о незаконных построениях предпринимательницы из Анапы. За снос зданий женщине придется заплатить 3 миллиона рублей.