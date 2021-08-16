40 предприятий Регионального центра компетенций производительности труда прошли сертификацию

Фото: пресс-служба администрации края

Региональный центр производительности труда края накануне прошел сертификацию. В частности, Федеральным центром и специалистами из других регионов проверялась работа предприятий-участников. На сегодняшний день к нацпроекту «Производительность труда» их подключено 40.

- Отмечу, как взаимодействует Региональный центр компетенций с краевыми властями, особенно – с Министерством экономики, - подчеркнул начальник отдела по работе с РЦК, консультантами и партнёрами АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Евгений Шустов. Значительна и помощь региона, если таковая необходима.

К 2024 году планируется привлечь 248 средних и крупных предприятий. В повышении производительности труда уже задействованы 133.

- Мы – одни из лидеров по реализации нацпроекта «Производительность труда», если учесть масштабы экономики края, - отметил вице-губернатор Игорь Галась. - С помощью политики региона будут обучаться производству и компании, которые не подходят под критерии нацпроекта. В центре собрана сильная команда экспертов и аналитиков.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что на развитие агропромышленного комплекса Кубани за пять лет потратили 22 миллиарда рублей. Край достиг максимального уровня урожая зерновых – 61,8 ц/га, а пшеницы – почти 64 ц/га.