В оперштабе Кубани опровергли сообщения о прорыве дамбы под Новороссийском

Фото: оперштаб Кубани.

Из-за непогоды в социальных сетях стали появляться слухи, пугающие жителей курортных городов. Так, в Сети распространяется информация о том, что в станице Раевской под Новороссийском прорвало дамбу и вода пошла в сторону Анапы. Эти сведения, по данным краевого оперштаба, не соответствуют действительности.

- В настоящее время в станице Раевской из-за залповых дождей произошло наполнение реки Маскага, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе региона. - «Лишняя» вода уходит в русло реки Анапка, и затем в море.

Река из русла не вышла, дамбы с 2015 года не существует.

- Ситуация находится под контролем оперативных служб, - добавляют в оперативном штабе края.

Напомним, ранее сообщалось, что на реке Бердичка под Анапой прорвало дамбу. Однако угрозы населенным пунктам нет.