Более 4 миллионов человек посетили Сочи с начала 2021 года

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С начала 2021 года на Черноморском побережье в Сочи побывали более 4 миллионов человек. Сейчас на курорте отдыхают свыше 170 тысяч гостей. Мест для размещения туристов располагается более 2800, которые вмещают поток около 200 тысяч мест. Как подчеркнули в пресс-службе города-курорта, средний показатель загруженности – 77%.

- С введением новых требований – представлений сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов - была заметна приостановка бронирования на ближайшие месяцы, - прокомментировала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - Но это не является огромным показателем, наоборот, поток людей в августе 2021-го значительно выше, чем в прошлом году.

На август прогнозируется количество отдыхающих порядка 850-900 тысяч. С начала года, по оценкам экспертов, курорт посетили 4 миллиона 130 тысяч человек, что на 20% выше 2019-го и в 2 раза больше, чем в 2020-м.

Напомним, в Сочи хотят запретить строительство гостиниц ниже 3 звезд. В последнее время отельеры подают заявки на возведение отелей невысокого класса.