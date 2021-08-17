Вениамин Кондратьев ознакомился с реконструкцией набережной пляжа «Ривьера» в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава региона Вениамин Кондратьев находится в Сочи с рабочим визитом. Мэр города Алексей Копайгородский и общественный советник главы города по градостроительной политике Павел Невзоров показали результаты реконструкции набережной пляжа «Ривьера». Два ремонтных этапа уже завершены, третий запланирован после завершения курортного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В курортный сезон в Сочи может находиться до 1 миллиона человек, все жители и туристы должны комфортно себя чувствовать в городе. Для этого мы развиваем коммунальную и дорожную инфраструктуру, расширяем набережные и пляжи, - подчеркнул мэр города Алексей Копайгородский в ходе приветственного слова. - Важно создавать новые общественные пространства, сохранять природу курорта и историко-культурное наследие.

На третьем этапе реконструкции набережной объединят историческую территорию в один архитектурный ансамбль, также будет построен пешеходный мост «Волшебный лист» через реку Сочи.

- Благодаря проектам в Сочи возвращаются любимые курортные места жителей и туристов, - подчеркнул глава региона Вениамин Кондратьев. - Изменения, которые коснутся территорий, - это признаки современного курорта мирового уровня.

На встрече с губернатором мэр города Алексей Копайгородский упомянул о концепции набережных курорта «Две реки – одно море».

- Жители и гости города смогут комфортно прогуляться от набережной реки Сочи до морского порта, а затем продолжить путь вдоль моря до бальнеологического курорта Мацеста, – рассказал глава города Алексей Копайгородский.

Вопрос рассмотрят на заседании Градостроительного совета под председательством губернатора Вениамина Кондратьева, ключевая тема которого разработка нового Генерального плана Сочи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об увеличении пассажиропотока в городе-курорте. В 2021 году Сочи посетили 4 миллиона человек.