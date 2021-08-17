14 тысяч жителей Анапы остаются без света

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В пострадавшей от обильных ливней Анапе без электричества остаются 14 тысяч человек. Вечером 16 августа свет погас в 11 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщалось ранее, подачу электричества должны были возобновить к 21:00. Однако количество обесточенных домов только увеличилось.

- Сейчас без света остаются 14 тысяч жителей Анапы, - сообщают в пресс-службе города. Причины увеличения числа не уточняются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об обстановке в Анапе после наводнения. Режим ЧС снимут только после восстановления разрушенных территорий.