Что происходит в Анапе после наводнения в августе 2021: туристы забили пляжи, дороги смела вода, режим ЧС сохранился

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Что происходит в Анапе после наводнения в августе 2021 года – этот вопрос уже неделю волнует туристов со всей России. Юг страны накрыл мощный циклон. Залповые ливни и ураганный ветер обрушились на побережье Черного моря.

Больше всего досталось Анапе. Она буквально ушла под воду. Еще бы – за сутки на курорте выпала норма осадков за несколько месяцев.

Синоптики дают неутешительные прогнозы: циклон никуда не делся. Он временно переехал в соседний регион, но планирует вернуться. Случиться это может уже в четверг. «КП» – Кубань» выяснила, что происходит в Анапе после наводнения в августе 2021 года.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Циклон взял паузу, но режим ЧС никуда не делся. Он еще действует в Анапе. За пару дней курорт в прямом смысле ушел под воду: топило дома, дороги, машины. На месте пляжей образовались горы мусора, а песок разлетелся по набережной. Сейчас специалисты ликвидируют последствия стихии.

- Режим ЧС продлится до полного восстановления инфраструктуры, до тех пор, пока не устраним предпосылки подобных ситуаций, чтобы не допустить их повторения, – сказал мэр города Василий Швец.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Сколько еще продлится режим ЧС, неизвестно. Только туристы на это внимания не обращают. Что происходит в Анапе после наводнения в августе 2021, их не волнует.

Стоило ливням прекратиться, как люди рванули на пляжи. Мокрый песок, грязное море и сильный ветер никак не сказались на людях. Они забили под завязку все городские пляжи.

Пока туристы отдыхают, главы округов подсчитывают убытки из-за разгула стихии. Они определяют объем работ по благоустройству. Вода еще не сошла, но службы уже ждут команды для наведения санитарного порядка.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Мощные ливни уже прекратились. Но вода на курорте еще не сошла. Самая напряженная ситуация – в Витязево. Здесь люди ходят по щиколотку в воде.

- Выбора нет, иначе ни в магазин, ни в кафе не попасть, – говорят люди. – Сама вода еще долго сохнуть будет.

Сейчас специалисты занимаются откачкой воды и рытьем траншей. Этот способ уже оправдал себя в Джемете. За несколько часов исчезло огромное озеро.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Сошла вода в станице Благовещенской. Только людей на пляжах это не добавило. На кадрах в социальных сетях видно, что километровая береговая зона пустует. Лишь несколько человек неспешно прогуливаются вдоль берега.

Кстати, природная стихия разрушила лестницу «400 ступеней». Теперь спуск в этом месте запрещен.