В Ейске перенесут с августа на сентябрь празднование Дня города и района

фото пресс-службы администрации Ейского района

21 августа в Ейске должны были отмечать День Ейского района и 173 годовщину основания города. Праздничные мероприятия по программе начинались с самого утра и должны были завершиться вечерним концертом в районном Доме культуры. Но накануне торжества глава района внес коррективы.

- Мы с вами обязательно скажем спасибо жителям муниципалитета, которые своей активной жизненной позицией и многолетним трудом вносят значимый вклад в социально-экономическое развитие нашего района. Но сделаем это в начале осени. А в эту субботу простимся с мужественными летчиками, которые с честью выполнили гуманитарную миссию, - рассказал на страницах своего аккаунта глава Ейского района Виктор Ляхов.

В субботу, 21 августа 2021 года, состоится прощание с экипажем самолета Бе-200, который потерпел крушение при тушении пожара в Турции. Траурное мероприятие пройдет на плацу 859 центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России. В последний путь проводят полковник Евгений Кузнецов и старший сержант Юрий Чубаров. Летчики будут похоронены со всеми военными почестями