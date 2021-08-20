В Крымском районе расчистили русло реки Абин, чтобы не дать воде выйти из берегов

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Крымский район готовился принять на себя очередной удар стихии. В ночь на 20 августа в Мерчанском сельском поселении загудели сирены. Река Абин достигла неблагоприятных отметок и могла выйти из берегов.

Глава района Сергей Лесь принял решение оперативно очистить участки, где могли случиться засоры.

- Под мостом, где из веток и грязи в связи с мощным течением образовался затор, удалось оперативно расчистить русло реки. На помощь пришел Абинский Электро Металлургический завод, он выделил спецтехнику, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Крымского района.

К работам приступили около трех часов утра. В течение получаса засор убрали. В настоящее время вода беспрепятственно проходит под мостом.