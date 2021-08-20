Ущерб от пожара в доме по ул. Орджоникидзе в Краснодаре определен

Фото: пресс-служба администрации

Накануне в Краснодаре произошла трагедия: по ул. Орджоникидзе из-за возможного взрыва бытового газа загорелась многоэтажка. Во время пожара погиб один человек, двое пострадали.

- Комиссией оценен ущерб, нанесенный имуществу жильцов в результате произошедшего. Сейчас проводится сбор списков для выплат компенсаций. Как и полагается по законодательству, в случае ЧС пострадавшие могут получить 10, 50 и 100 тысяч рублей в зависимости от объемов ущерба.

- Сейчас 36 человек, из них 8 детей, временно размещены в гостинице «Москва», - прокомментировали в пресс-службе администрации. – Пострадавшие проживают там бесплатно.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о пожаре в Пашковском микрорайоне, вызванном, по предварительной причине, хлопком газа.