«Включился свет на этаже, а через секунду — пожар!»: ЧП в краснодарской пятиэтажке могло произойти из-за утечки газа

Вот так выглядит квартира, которая горела ночью. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Сейчас у дома на улице Орджоникидзе работают спасатели и следователи. Никого из жильцов пострадавшей пятиэтажки нет — людей отвезли в гостиницу, где они приходят в себя после происходящего. Поздней ночью они проснулись от жуткого грохота и яркого зарева.

- Произошел хлопок бытового газа. По предварительной информации, могла быть утечка, которая и привела к ЧП, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» спасатель Виктор Дрокин. - Есть человек, который видел, как на этом этаже загорелась лампочка, а затем через секунду случился хлопок. То есть газ мог накопиться в квартире. После чего и случился пожар. К нему могла привести даже небольшая искра.

Сигнал в спасательную службу города поступил в 04:00. На месте они были в считаные минуты.

На месте ЧП работают спасатели. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

- Сейчас обследуем квартиру, где и случилось происшествие. Проверяем, есть ли опасность для других жильцов, - добавляет Виктор Дрокин. - «Задело» одну квартиру: на лестничных площадках разрушенные оконные рамы, стекла, также наклонилась одна из наружных стен (чердачная), еще одна провисла. Сейчас оцениваем, может ли она рухнуть.

Кроме того, по словам спасателя, бетонные полы в пострадавшей квартире получили дополнительную нагрузку из-за того, что упала одна из плит, а также осыпался утеплитель. Его сейчас надо срочно убирать, чтобы дальше полы не провалились.

За несколько секунд хлопок газа превратил квартиру в руины Фото: Юлия ЧУБАКОВА

На месте работают не только люди, но и тяжелая техника. Усложнил работу спасателям дождь. Сейчас он прекратился, однако в случае если город опять начнет заливать, крышу над пострадавшей квартирой накроют полиэтиленом.

Напомним, что в СУ СК по Краснодарскому краю уже начали разбирательства после случившегося. Сейчас правоохранители вместе со специалистами выясняют, что же стало причиной пожара.

Как говорят жильцы дома, где случилось ЧП, две недели назад в квартиры наведывались газовщики с проверкой.

- В конце июля приходили газовые службы. Был поквартирный обход, мастера проверяли оборудование, смотрели трубы, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» жительница дома Ирина. - Но в итоге всем сказали, что все в порядке, никаких проблем нет. И тут спустя две недели такая трагедия...

На месте пожара введен локальный режим ЧС. Все жильцы дома переселены в гостиницу.

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