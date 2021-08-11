Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 августа 2021 10:53

Стали известны обстоятельства гибели парня во время хлопка газа в жилом доме Краснодара

Его придавило стеной
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Стали известны обстоятельства гибели парня во время хлопка газа в жилом доме Краснодара

Стали известны обстоятельства гибели парня во время хлопка газа в жилом доме Краснодара

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Ужасной трагедией обернулся хлопок газа в жилом доме в Краснодаре. Он случился прошлой ночью на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне.

Здесь полыхала многоэтажка. По предварительной информации, причиной пожара стал хлопок газа. В результате происшествия один человек погиб. Еще два жителя многоэтажки доставлены в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы.

- 25 лет было парню, звали Тимур, – говорит очевидица трагедии, Ирина. – Его плитой придавило. Шансов выжить просто не было.

Напомним, что на месте трагедии введен локальный режим ЧС. Здесь работает оперативный штаб по ликвидации последствий хлопка глаза и комиссия.