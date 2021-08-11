«Газовики проверяли наш дом в конце июля!»: Откровения жильцов дома, где хлопок газа разрушил квартиру

Еще две недели назад ничего не предвещало беды Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Выбитые окна и следы гари – многоэтажка на улице Орджоникидзе в Краснодаре уже непохожа на жилой дом. Мощный хлопок выбил в здании окна и уничтожил часть кровли. Одна квартира выгорела полностью.

Хлопок был такой силы, что обвалилась целая плита. Все произошло так быстро, что кусок бетона придавил 25-летнего парня. Он остался под завалами. Сейчас их разбирают спасатели.

- Ой, а парень-то только жить начал. Только 25 лет исполнилось, – говорит очевидица трагедии Ирина. – Его плитой придавило. Шансов выжить просто не было.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия ЧП Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Вместе с погибшим под завалами были еще двое местных жителей. Их доставили в ожоговый центр первой Краевой клинической больницы.

Сейчас эксперты выясняют обстоятельства трагедии. Они проверяют газовое оборудование и выясняют, пригоден ли дом для жизни.

Кстати, людей в здании уже не осталось. Всех жителей – 53 человека – отвезли в пункт временного размещения. Его разбили в гостинице «Москва».

По предварительной версии, причиной пожара стал взрыв газа. На месте ЧП ввели локальный режим ЧС. Здесь же развернулся оперативный штаб.

За несколько секунд хлопок газа превратил квартиру в руины Фото: Юлия ЧУБАКОВА

На месте уже работает комиссия. Она определяет сумму ущерба. Его выплатят семьям, которые пострадали в результате ЧП.

Местные жители не понимают причины хлопка газа. По их словам, дом проверяли около двух недель назад.

- Газовики проверяли наш дом в конце июля, – вспоминает Ирина. – Был обход по квартирам. Смотрели оборудование, трубы. Все было нормально.

Что стало причиной происшествия, сейчас выясняют следователи.