Мезоциклон продолжает хозяйничать в Крымском районе

Жителям Крымского района снова не до сна. Фото пресс-службы администрации Крымского района

В Южном сельском поселении Крымского района снова неспокойно. Уровень воды в местной реке приблизился к критической отметке и власти решили начать эвакуации. Из-за проливных дождей жители поселка уже несколько суток живут в напряжении, но сейчас угроза стала реальной. Глава района Сергей Лесь решил не ждать пока вода доберется до домов. Людям предложили переждать опасность в эвакопункте, который развернут в школе № 23 хутора Красного.

-На данный момент наблюдается подъем уровня воды в водоеме. На месте находятся спасатели и экстренные службы, - рассказали нашему изданию в администрации Крымского района.

Это уже не первая тревожная ситуация за сегодняшний день. Сегодня в Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила 30 домов и 55 дворов. В районе сформированы пять специальных комиссий, они оценивают ущерб, нанесенный домам и имуществу жителей района.