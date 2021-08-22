Прогноз погоды в Сочи 22 августа 2021: на курорт надвигается сильный шторм

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Непогода, которая испытывала на прочность Анапу, Новороссийск и Геленджик, удивительным образом обошла стороной Сочи. На курорте лишь гуляли смерчи, но как таковых ливней не было. В ближайшее время этот пробел природа восполнит. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Сочи 22 августа 2021 года.

В воскресенье ожидаются дожди, причем на всей территории курорта. Ветер, правда, будет слабым, - около четырех метров в секунду. При этом в дневное время воздух прогреется до +25-27 градусов, так что как таковой прохлады от дождей чувствоваться не будут.

Но ближе к вечеру непогода начнет набирать обороты. В ночь на 23 августа будет лить сильный дождь, возможны грозы. Жителям и гостям курорта рекомендуют воздержаться от прогулок на море и остаться на время, пока бушует стихия, дома.