О высокой опасности появления пожаров предупредили на Кубани

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Обильные осадки в виде дождей и шквалистого ветра дополняет еще один прогноз. На Кубани жителей предупреждают о риске возникновения пожаров. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС.

С 23 по 26 августа высока вероятность возгораний в регионе. Объем пожаров прогнозируется достижением 4-го класса.

- Вероятны возгорания в юго-восточных районах края, - говорится в сообщении от МЧС. - В зоне риска находятся жилые помещения, лесные территории, с/х зоны и лесополосы.

Что касается погоды, синоптиками прогнозируются дожди. 23 августа ожидаются сильные ливни с грозой, 24 августа - небольшой дождь. 25 августа будет без осадков, а воздух прогреется до 32 градусов тепла.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о ситуации из-за непогоды. Еще в нескольких муниципалитетах остаются подтопленными дома и прилежащие территории.