«Ощущение, будто дорогу перекрыли!»: 13-километровая пробка образовалась на трассе Краснодарского края

Фото: Яндекс. Пробки

Лето подходит к концу, а вместе с тем — у людей заканчивается отпуск. Время возвращаться домой. Окончание курортного сезона ощущается достаточно остро. Особенно для автомобилистов: на трассах Краснодарского края начали образовываться дикие пробки. И на это не влияет даже день недели — будь то выходные или рабочий понедельник — дороги все равно стоят.

Сейчас, например, огромная вереница машин растянулась от Ольгинки до Новомихайловского — там образовалась 13-километровая пробка.

- Мы стоим уже битый час, — возмущаются автомобилисты. — Ощущение, будто дорогу перекрыли. Поток вообще не движется.

Что стало причиной такого затора, остается только предполагать - дороги из-за такого обильного потока машин не справляются с загрузкой. Но прогнозы неутешительные. «Яндекс. Пробки» выдают багровую отметку в 10 баллов. Простоять придется часа 3, не меньше.

Напомним, ранее «КП» - Кубань» узнала, как объехать пробки в сторону Черного моря в Краснодарском крае.