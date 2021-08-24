Кубань после потопа проверяют на сибирскую язву и лептоспироз

Пробы исследуют в лаборатории Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Краснодарский край от разбушевавшегося мезоциклона на несколько дней ушел под воду. Последствия стихии ликвидировали в 38 районах. Больше всего досталось Темрюкскому, Славянскому, Крымскому районам, Анапе и Новороссийску.

На Кубани после подтопления эксперты рекомендовали не пить воду из-под крана и неизвестных источников, можно - только предварительно прокипятив. Сейчас регион проверяют на сибирскую язву и лептоспироз.

- Работники ветеринарных служб обследуют подворья граждан. Уже отобраны пробы воды для проверки на наличие сибирской язвы и лептоспироза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что специалисты в ходе рейдов сразу же дезинфицируют территории. Уже обработано 186,6 квадратных метров.