Фото пресс-служба Су СК по Краснодарскому краю

В Сочи установили личность мужчины, который сбил на электросамокате девочку. Об этом «Комсомольской правде - Кубань» сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, что трагедия произошла на улице Конституции СССР. Ребенок гулял вместе с отцом по речной набережной. Мужчина на электросамокате сбил девочку и даже не остановился. Судя по видео, которое моментально облетело соцсети, отец ребенка смог догнать «гонщика» через пару кварталов.

Личность водителя самоката установлена. Им оказался 44-летний местный житель. Электросамокат был его собственностью.

Как ранее сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УВД города Андрей Кошелев, по данному факту отделом полиции Центрального района УВД по городу Сочи проводится проверка.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогу будет возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - сказал Андрей Кошелев.

Виновнику происшествия грозит ограничение свободы на три года или арест на шесть месяцев.

Девочке - 1 год и 8 месяцев, она получила повреждения в виде перелома чешуйчатой и орбитальной костей. И сейчас находится в больнице, где ей оказывают необходимую помощь.

Наезды на пешеходов водителями электросамокатов на курорте не редкость. Как правило, происходят они на гостевых маршрутах с активным людским потоком. Также под колеса этих транспортных средств рискуют попасть и те, кто ждет автобус на остановках. Кроме того, как уверяют сочинские водители, гонщики на электросамокатах рассекают по городским автострадам и даже в тоннелях, зачастую создавая аварийные ситуации.