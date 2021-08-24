Причина разлива нефти в Черном море под Новороссийском в критическом износе оборудования

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Назвали причины по которым 7 августа произошел залповый выброс нефти во время закачки на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony. В процессе вышло из строя выносное погрузочное устройство ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума. Оказалось, что все оборудование было изношено и устарело.

-То, что случилось, в качестве основной причины на этом объекте было связано с многолетней эксплуатацией без капитальных ремонтов данных сооружений. Сменился просто подрядчик в этом году у нас, буквально в марте текущего года. А предыдущий, кто эксплуатировал, туда вообще не вкладывались", - рассказал вице-премьер РФ Виктория Абрамченко журналистам.

В результате, всего в 6 километрах от берега в районе Южная Озереевка в море попало до сих пор неустановленное количество нефти. По данным косорциума, площадь разлива составила около 200 кв.м. Однако, спутниковый мониторинг выявил загрязнение на площади в 400 тысяч раз превышающей официальных данных. По сведениям Института космических исследований РАН на 8 августа нефтяное пятно растянулось на 80 кв.км. Спустя еще 4 дня на снимках из космоса загрязнений уже не было. Ученые объяснили это естественными причинами.

Росприроднадзору еще предстоит оценить масштабы катастрофы и выявить точное количество нефти, попавшей в акваторию.

После черноморской экологической трагедии проходит проверка всех портов, где занимаются перевалкой нефтепродуктов.