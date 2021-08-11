Причина разлива нефти под Новороссийском: выброс произошел из-за разрушения гидрокомпенсатора

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После разлива нефти в Новороссийске органы МВД возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды). Сейчас материалы передали для дальнейшего расследования в СК. Назначена экологическая судебная экспертиза, специалисты продолжают изучать полученные пробы воды. Но уже известно, что стало предварительной причиной ЧП, из-за чего 7 августа и произошел выброс.

По первым данным загрязнение было на 80 квадратных километров акватории. Сейчас институт космических исследований РАН посмотрел на ситуацию со спутника и дал новые цифры - в 400 раз больше.

Основной причиной случившегося специалисты называют внутреннюю поломку. Как сообщается, были разрушены полости гидрокомпенсатора в составе причального устройства. Из-за этого на терминале в Новороссийске разлилось почти 12 кубометров нефти. Это произошло при погрузке греческого танкера Minerva Symphony.

Однако по некоторым данным, еще одной причиной является халатность сотрудников морпорта, которые были обязаны проверить технику перед запуском.

Сейчас ситуация с разливом нефти в порту Новороссийска – под контролем Генпрокуратуры России.

- Установлено, что при погрузке судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала произошел выброс нефтепродуктов в море в 6 километрах от берега, - сообщают в прокуратуре Краснодарского края.

Сейчас с воздуха обследуется береговая линия Черного моря вблизи места разлива нефтепродуктов (от Анапы до Новороссийска).

- При установлении ущерба морской среде, водным биологическим ресурсам, почве, особо охраняемой природной территории государственного природного заповедника «Утриш» будут приняты меры к его минимизации и взысканию с виновного лица, - добавляют в надзорном ведомстве.

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