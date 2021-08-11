Ученые о разливе нефти в Новороссийске: «Пострадают туристически-привлекательные места»

Как выглядит разлив нефти со спутника

7 августа в акватории Черного моря вблизи Новороссийска случился мощный выброс нефти в воду. Тогда было известно о 200 квадратных метрах разлива, а 11 августа пришли данные со спутника. Оказалось, что эта цифра равна 80 квадратным километрам, то есть увеличилась в 400 (!) тысяч раз.

Причиной случившегося называют внутреннюю поломку оборудования, а также халатность сотрудников морского порта. Они должны были предотвратить крупное ЧП и все проверить прежде чем начинать перелив с одного танкера на другой.

Однако даже если виновников накажут, ситуация уже случилась. Как это повлияет на природу и отдых в Краснодарском крае рассказал эколог и глава академического сообщества «Экос», научный сотрудник института водных проблем РАН Артём Акшинцев в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Идет угроза и рекреационным пляжным зонам. Весь заповедник Утриш подпадает под загрязнение, а также Дюрсо и Южное Терновское – то есть места довольно туристически привлекательные. По сути, к их берегам будут сноситься все эти массы. Потому что это угроза не только туристическому сектору, но и угроза рыбохозяйственным ресурсам. Причем угроза значительная. Вся пойманная здесь рыба будет уже неликвидна, - говорит Артем Акшинцев.

По его мнению, к этому добавится и разрушение экосистемы, а это сразу значительные экономические и рекреационно-эстетические потери.

При этом по данным Каспийского трубопроводного консорциума, ситуацию нормализовали в тот же день и ЧП не принесло вреда ни местному населению, ни природе. Однако местные жители засняли видео, на которых люди в форме выливают в море сорбенты.

Известно, что сейчас для выяснения точных причин случившегося и полного ликвидации ЧП созданы спецгруппы. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников морского порта.

Днем 11 августа к ситуации подключилась зампред Правительства России Виктория Абрамченко. Она поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти для дальнейшего разбирательства.

Тем временем в мэрии Новороссийска заявили, что городские пляжи от ЧП не пострадали, а полной ликвидации выброса мешает погода - ветер и волнение моря.

ФАКТЫ:

Разлив нефти случился при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Выброс случился 7 августа в 6 километрах от берега.

По данным консорциума, разлив случился из-за разрушения внутренней волости гидрокомпенсатора.

Первоначально размеры разлива оценивали в 200 квадратных метров. 11 августа стало известно о 80 квадратных километрах.

Данные о ликвидации в тот же день не подтвердились. Пятно находится в акватории до сих пор. Его устранению мешает погода.

Южная транспортная прокуратура проводит по данному факту проверку. Будет дана правовая оценка действиям сотрудникам морского порта.