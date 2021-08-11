Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко

Заместитель Председателя Правительства России по вопросам экологии Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском. Об этом она сообщила на промежуточном совещании с подведением итогов работы ведомства в летний сезон.

Напомним, 11 августа стало известно, что разлив нефти под Новороссийском увеличился в 400 тысяч раз – с 200 квадратных метров до 80 километров. Эти цифры дала спутниковая съемка Института космических исследований РАН.

Мощный выброс случился 7 августа. Предварительная причина случившегося - внутренняя поломка техники. Однако по некоторым данным, всему виной халатность сотрудников морпорта. Они должны были предотвратить это ЧП.

Сейчас создали спецгруппу для расследования. Они выяснят точную причину случившегося и дадут правовую оценку.