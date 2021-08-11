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Происшествия11 августа 2021 14:07

Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском

11 августа стало известно, что его масштабы увеличились в 400 тысяч раз
София ФОМЕНКО
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Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко

Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко

Заместитель Председателя Правительства России по вопросам экологии Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском. Об этом она сообщила на промежуточном совещании с подведением итогов работы ведомства в летний сезон.

Напомним, 11 августа стало известно, что разлив нефти под Новороссийском увеличился в 400 тысяч раз – с 200 квадратных метров до 80 километров. Эти цифры дала спутниковая съемка Института космических исследований РАН.

Мощный выброс случился 7 августа. Предварительная причина случившегося - внутренняя поломка техники. Однако по некоторым данным, всему виной халатность сотрудников морпорта. Они должны были предотвратить это ЧП.

Сейчас создали спецгруппу для расследования. Они выяснят точную причину случившегося и дадут правовую оценку.