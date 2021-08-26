Курорты Краснодарского края в 2021 году посетило более 11 млн туристов

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С начала года побережье Краснодарского края посетило более 11 млн отдыхающих. Об этом сообщил вице-губернатор края Александр Руппель.

- За 7,5 месяца – 11 млн туристов – это сопоставимо с цифрами допандемийного 2019 года, который стал рекордным для региона по количеству отдыхающих, - отметил заместитель главы региона.

В крае повышают качество сервиса, все больше отелей и гостиниц работают по системам «все включено» и «ультра все включено» - в настоящее время это 80 объектов. Классификацию также прошли более 3 тысяч средств размещения. Высшая категория 5* присвоена 42 объектам, 4* – 184 объектам.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава Ростуризма выразила неоднозначное мнение о качестве услуг на курортах Краснодарского края. Догузова отметила, что не все из гостиниц и отелей соответствуют заявленной категории звездности в части питания, технических нюансов, чистоты.