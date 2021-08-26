«Не соответствуют звездности»: Глава Ростуризма оценила качество услуг на курортах Краснодарского края

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Ростуризма Зарина Догузова приехала в Краснодарский край с проверкой. Вместе с делегацией она посетила ряд отелей разной категории звездности, пообщалась с их руководством и отдыхающими.

- Текущее состояние индустрии гостеприимства и перспективы развития обсуждались в Анапе. Отели Догузова осматривала вместе с вице-губернатором края Александром Руппелем, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Марией Золотухиной и первым вице-мэром Анапы Светланой Балаевой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава Ростуризма выразила неоднозначное мнение о качестве услуг на курортах Краснодарского края. Догузова отметила, что не все из гостиниц и отелей соответствуют заявленной категории звездности в части питания, технических нюансов, чистоты. Но при этом руководитель ведомства добавила, что такая проблема существует в целом по стране.

- Мы сегодня посмотрели несколько отелей: бизнес занимает очень активную позицию. Да, не во всем получается, но желание работать и развиваться есть. В целом впечатление позитивное, - сказала Зарина Догузова.

Сейчас для комфорта туристов и легализации бизнеса в курортной сфере готовится законопроект, раскрывающий специфику работы гостевых домов. Это позволит туристам понимать, что они получат под вывеской "гостевой дом".

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Также в 2022 году в пилотном режиме запустят классификацию отелей, работающих по системам «все включено» и «ультра все включено». Тогда туристы смогут понимать, на какой спектр услуг они могут рассчитывать при выборе таких средств размещения.

В Краснодарском крае в настоящее время по системам «все включено» и «ультра все включено» работает 80 отелей. Больше половины отдыхающих интересует именно такое пребывание.

Стоит отметить, что с начала года побережье Кубани посетило более 11 млн отдыхающих – это сопоставимо с цифрами допандемийного 2019 года, который стал рекордным для региона по количеству туристов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что глава региона прокомментировал федеральную инициативу по введению единых правил и стандартов в оказании услуг в отелях по системе all inclusive. Кондратьев отметил, что регион еще в 2017 году начал использовать у себя такой стандарт работы отелей и готов поделиться опытом разработки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звездный час российского побережья: готовы ли курорты Кубани встретить рекордное число туристов

Приморские города Краснодарского края собираются принять максимум гостей и не упустить свою выгоду (читайте далее)

Однушка три звезды: риелторы Сочи предлагают классифицировать квартиры по примеру отелей

Во время пандемии рынок аренды квартир переживает бум (читайте далее)