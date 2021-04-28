Фото: sochi.ru.

Турция и Танзания закрылись для россиян до середины лета из-за коронавируса. Чтобы туристы не привезли заразу, страны «захлопываются» на замок. Люди вынуждены срочно менять путевки и бронировать отели на российских курортах. А планировать отдых за границей на июль и август туристы боятся – вдруг ограничения продлят. Но готово ли Черноморское побережье страны стать альтернативой?

Фото: sochi.ru.

- Судя по растущему спросу на отдых летом на Черном море, то это звездный час российского побережья, - говорит начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат. – Люди сдают путевки и поглядывают в сторону Крыма и Краснодарского края. Даже в прошлом году, когда абсолютно все границы были закрыты, российское побережье не было настолько популярным. И курортный сезон 2021 может войти в историю не только как рекордный по числу гостей, но и как один из самых дорогих. Формула проста – чем выше спрос, тем дороже предложения. Только Сочи в мае ждет более 200 тысяч человек. Многие отели выбирают так называемое динамическое ценообразование, которое напрямую зависит от спроса. А он после закрытия Турции и Танзании астрономический. Даже в благополучный 2019 год в последний месяц весны загрузка здравниц курорта была 50-60 процентов. В этот раз – под 100 процентов. Такого не было никогда.

Отельеры решили, что это их звездный час и одно лето может накормить их на несколько лет вперед. Поэтому завышают цены настолько, насколько это вообще возможно. Гнут свою линию и частники.

- Мы москвичам всегда сдавали жилье втридорога, а сейчас вообще можем смело поднимать в пять раз – все равно возьмут, - откровенничает Михаил С., в Сочи он сдает сразу несколько квартир для приезжих. – Никак не нарадуемся на пандемию.

Спрос на отдых в Краснодарском крае весной и летом уже увеличился в пять раз. Самые популярные направления у туристов – Сочи, Геленджик и Анапа. Эксперты туриндустрии предупреждают о повышении цены путевок на 50% летом, а в ближайшее время они поднимутся на 5-10 процентов из-за дефицита номеров. На май и июнь на Черноморском побережье уже все разобрано.

- Туристам советую обратить внимание на частный сектор - мини-гостиницы. И не выбирать центр, селиться дешевле на окраинах или в пригороде, - объясняет Сергей Доморат. – А вот если есть деньги, то на лето можно уже и не найти номер в шикарных апартаментах. Элитный отдых в этом году как никогда будет пользоваться спросом.

Фото: sochi.ru.

Все, кто раньше тратил много денег на заграничных курортах и отдыхал в отелях класса люкс, сейчас тоже поглядывают в сторону российских отелей, в которых все будет только для них.

- В санаториях и отелях свободных номеров на первую декаду мая уже не осталось. Самый большой спрос на пятизвездочные гостиницы, - рапортуют в администрации Сочи. – На июнь-июль тоже стремительно разбирают все. Но у нас все равно места хватит всем – с мая по сентябрь мы ждем более 4 млн. гостей. Хотя, средняя заполняемость средств размещения в пиковые даты будет достигать 98-100%.

На курортах Краснодарского края к лету специально разрабатывают систему оповещения о загруженности номеров. В санаториях и отелях установят информационные стойки, где будет указано, сколько свободных мест. Прямо как в советское время в Сочи, где в приличных отелях номеров не было все лето, и отпускники готовы были селиться хоть в курятнике, лишь бы у моря. Отдых же запланирован.

В Сочи даже откроют «горячую линия» для туристов, чтобы каждый гость курорта знал, куда можно обратиться за помощью в случае необходимости.

Заполняемость здравниц в Геленджике тоже бьет все рекорды и уже сейчас достигает 85%. А что будет летом!

- Наш город встречает гостей винными дегустациями и более демократичными ценами на проживание, по сравнению с Сочи, - говорят в курортном отделе местной администрации. – Мы делаем ставку на историю: древний военный лагерь с действующими античными боевыми машинами и живыми легионерами, оружейная комната, «Школа гладиаторов». А еще Геленджик - это в первую очередь здравница, где исцеляет сама природа, которая одарила город уникальным горно-морским сухим субтропическим климатом средиземноморского типа.

В Анапе тоже готовы окунуть туристов не только в море вина, но и любви. Тут спрос тоже высокий, но отдыхающих заманивают фестивалями и праздниками. Один из них - фестиваль вина и любви

- И мы обязаны дать нашим жителям и гостям эти впечатления, конечно, при строгом соблюдении всех противоэпидемиологических мер, – заверил мэр Анапы Василий Швец.

А места под солнцем хватит?

В прошлом году на Черноморском побережье был аншлаг. Туристы активно делились в соцсетях снимками с пляжей. В Сочи и Анапе тогда просто негде было полотенце расстелить – все в загорелых телах отпускников. А что будет в этом году? Загорать придется стоя?

- Ну что вы, опыт прошлый лет мы учитываем, чтобы места хватило всем открываем новые пляжи, - рассказали в мэрии Сочи. - Этим летом у нас заработают новые пляжи, итого их будет 200. Да и от Турции они не сильно будут отличаться – все пляжи привели к единому виду, лежаки и зонты все в светлых тонах, чтобы не хуже, чем на заграничных курортах. Среди новинок сезона – открытие пляжа на высоте более 1 тысячи метров над уровнем моря. Зона отдыха расположилась в горах Красной Поляны. Так что лежаков и зонтиков хватит на всех - арендаторы сделали хороший запас.

- Туристов ждут несколько десятков пляжей. Но у нас, почему-то, отдыхающие всегда идут на Центральных пляж, хотя на курорте много мест, где можно загорать, - говорят в курортном управлении Анапы. - Мы в этом году тоже хорошенько подготовились, после закрытой Турции делаем ставку на комфорт, чтобы наши гости могли разместиться на удобных шезлонгах. А еще у нас на пляжах появились столики, почти везде – зонты и навесы от солнца.

Куда едем и летим?

Спрос на авиабилеты по России уже вырос в пять раз. А что будет летом? Особенно «пострадали» курортные направления – спрос на Геленджик вырос в 40 раз, в Кавказские Минеральные воды - в 18 раз. Далее идут Сочи, Анапа, Симферополь. Но цены на билеты пока на взлете. По мнению туроператоров, пик стоимости перелетов совпадет с самым популярным периодом отпусков – это июль-август.

- Летом тысячи туристов будут осаждать аэропорты и вокзалы, поэтому многие отдыхающие выберут для поездки на отдых собственные автомобили, – рассуждает директор турфирмы в Краснодарском крае Ирина Власова. – Пока что цены на бензин растут не так быстро, как билеты на самолет к морю. Но к июню и топливо ведь может подорожать, слышала, эксперты говорят, что подъем будет на 7-10 процентов. Но все равно заправить машину может оказаться дешевле, чем взять билет на самолет. Да и цены на поезда уже выросли процентов на 10. Боюсь представить, что будет летом. Если не пустят дополнительные составы в сторону моря, людям просто не хватит мест в вагонах.

КСТАТИ

Маски никто не отменял

На курортах Краснодарского края по-прежнему действует масочный режим. Социальную дистанцию, маски и прочие «плюшки» ковидных ограничений никто здесь не отменял. В отелях и санаториях для отдыхающих в большом количестве приготовлены маски и антисептики.

- А еще все медучреждения региона запаслись лекарствами впрок, - сообщили в минздраве Краснодарского края. – Увеличено и число коек в больницах наших курортов. Помощь медицинскую у нас получат все – и весной, и летом.

КОНКРЕТНО

Почем отдых для народа

Май

Сочи «все включено», двухместное размещение в сутки - 17 000 рублей с человека, при одноместном размещении - 12550 рублей. Три звезды – двухместное размещение в сутки - 4000-5000 рублей. Без питания.

Анапа «все включено», двухместное размещение в сутки - 13 000-15 000 рублей с человека, при одноместном размещении – 10 000 рублей. Три звезды – двухместное размещение - 3000-4000 рублей. Без питания.

Геленджик «все включено», двухместное размещение в сутки - 12 000 рублей с человека, при одноместном размещении - 10000 рублей. Три звезды – двухместное размещение - 2500-3000 рублей. Без питания.

Ялта «все включено», двухместное размещение в сутки - 10 000 рублей с человека, при одноместном размещении - 8000 рублей. Три звезды – двухместное размещение в сутки - 2000-3000 рублей. Без питания.

Феодосия «все включено», двухместное размещение в сутки - 10 000 рублей с человека, при одноместном размещении - 8000 рублей. Три звезды – двухместное размещение в сутки - 2000-3000 рублей. Без питания.

Евпатория «все включено», двухместное размещение в сутки - 10 000 рублей с человека, при одноместном размещении - 8500 рублей. Три звезды – двухместное размещение в сутки - 2500 рублей. Без питания.

Июнь-июль

Сочи «все включено», двухместное размещение в сутки - 18 000 рублей с человека, при одноместном размещении – 14 000 рублей. Три звезды – двухместное размещение в сутки - 5000-6000 рублей. Без питания.

Анапа «все включено», двухместное размещение в сутки - 15 000-15 000 рублей с человека, при одноместном размещении – 12 000 рублей. Три звезды – двухместное размещение - 5000 рублей. Без питания.

Геленджик «все включено», двухместное размещение в сутки - 14 000 рублей с человека, при одноместном размещении – 12 000 рублей. Три звезды – двухместное размещение - 4 500 рублей. Без питания.

Ялта «все включено», двухместное размещение в сутки - 12 000-14 000 рублей с человека, при одноместном размещении - 10000 рублей. Три звезды – двухместное размещение в сутки - 4000-6000 рублей. Без питания.

Феодосия «все включено», двухместное размещение в сутки - 12 000 рублей с человека, при одноместном размещении - 9000 рублей. Три звезды – двухместное размещение в сутки - 4000-5000 рублей. Без питания.

Евпатория «все включено», двухместное размещение в сутки - 14 000 рублей с человека, при одноместном размещении – 10 500 рублей. Три звезды – двухместное размещение в сутки – 4500-5500 рублей. Без питания.

Август

Сочи «все включено», двухместное размещение в сутки - 20 000 рублей с человека, при одноместном размещении – 15 000 рублей. Три звезды – двухместное размещение в сутки – 5 000- 7 000 рублей. Без питания.

Анапа «все включено», двухместное размещение в сутки - 17 000 рублей с человека, при одноместном размещении – 15 000 рублей. Три звезды – двухместное размещение - 7000 рублей. Без питания.

Геленджик «все включено», двухместное размещение в сутки - 17 000 рублей с человека, при одноместном размещении – 12 000-15 000 рублей. Три звезды – двухместное размещение - 6 500-7 000 рублей. Без питания.

Ялта «все включено», двухместное размещение в сутки - 15 000-16 000 рублей с человека, при одноместном размещении – 12 000 рублей. Три звезды – двухместное размещение в сутки - 6000-7000 рублей. Без питания.

Феодосия «все включено», двухместное размещение в сутки - 15 000 рублей с человека, при одноместном размещении – 10 000 рублей. Три звезды – двухместное размещение в сутки - 6000-7000 рублей. Без питания.

Евпатория «все включено», двухместное размещение в сутки - 17 000-18 000 рублей с человека, при одноместном размещении – 11 500 рублей. Три звезды – двухместное размещение в сутки – 6500 рублей. Без питания.